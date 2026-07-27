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    Neue KI-Offensive

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    Nach Nvidia-Deal: Diese Halbleiter-Aktie legt kräftig zu

    Silvaco und Nvidia starten eine Partnerschaft. KI-gestützte digitale Zwillinge sollen die Entwicklung und Fertigung von Halbleitern effizienter machen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Silvaco und Nvidia entwickeln digitale Zwillinge
    • Nvidia GPUs und Omniverse verkürzen Rechenzeiten
    • Simulationszyklen schrumpfen von Wochen auf Tage
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Neue KI-Offensive - Nach Nvidia-Deal: Diese Halbleiter-Aktie legt kräftig zu
    Foto: Ying Tang - picture alliance / NurPhoto

    Der Halbleiter-Softwareanbieter Silvaco arbeitet künftig mit Nvidia zusammen, um digitale Zwillinge für die Entwicklung und Fertigung von Halbleitern weiterzuentwickeln. Das teilten beide Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Ziel der Kooperation ist es, physikbasierte Simulationen mit KI und beschleunigtem Rechnen zu verbinden, um komplexe Halbleitersysteme schneller und präziser zu entwickeln.

    Die Aktie von Silvaco stieg vorbörslich um knapp 6 Prozent auf 8,20 US-Dollar an (Stand 11:17 Uhr MESZ).

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    Schnellere Simulationen durch Grafikprozessoren

    Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Nutzung von Nvidias Grafikprozessoren, CUDA-X-Bibliotheken, PhysicsNeMo, Omniverse-Bibliotheken und Nemotron-Modellen. Silvaco will diese Technologien in seine Simulationslösungen integrieren, um Rechenzeiten deutlich zu verkürzen und Entwicklungsprozesse zu beschleunigen.

    Nach Angaben des Unternehmens gelang bereits eine besonders rechenintensive Halbleitersimulation in weniger als vier Stunden. Dafür kamen 32 miteinander verbundene Nvidia-Grafikprozessoren zum Einsatz. Nach Angaben des Unternehmens ließ sich die Berechnung mit herkömmlichen Prozessoren nicht erfolgreich abschließen. Die simulierten Ergebnisse wichen dabei nur minimal von den tatsächlichen Messwerten ab.

     

    KI-Modelle und digitale Zwillinge im Fokus

    Darüber hinaus will Silvaco mit PhysicsNeMo KI-gestützte Ersatzmodelle entwickeln, die physikbasierte Simulationen ergänzen und die Erprobung verschiedener Designvarianten beschleunigen.

    Zudem soll die Digital-Twin-Plattform des Unternehmens mit Nvidias Omniverse-Bibliotheken und Cosmos verbunden werden. Dadurch sollen sich Halbleiterfabriken, Fertigungssysteme und weitere industrielle Anwendungen in Echtzeit visualisieren und gemeinsam bearbeiten lassen. Cloudbasierte Entwicklungsumgebungen sollen außerdem die Zusammenarbeit verteilter Teams erleichtern.

    Silvaco erwartet, dass sich dadurch Simulationszyklen von mehreren Wochen auf wenige Tage verkürzen. Gleichzeitig sollen die Genauigkeit der Modelle steigen und Entwicklungsprozesse effizienter werden.

    Unternehmen sehen Wandel der Chipentwicklung

    "Das Zusammenspiel von physikbasierter Simulation, beschleunigtem Rechnen und künstlicher Intelligenz verändert die Konstruktion und Fertigung grundlegend", sagte Walden C. Rhines, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Silvaco. Gemeinsam mit Nvidia wolle das Unternehmen Kunden dabei unterstützen, immer komplexere Systeme schneller, präziser und zuverlässiger zu modellieren. KI-gestützte digitale Zwillinge könnten die Entwicklung, Validierung und Optimierung von Halbleitertechnologien grundlegend verändern.

    Auch Nvidia sieht großes Potenzial in der Zusammenarbeit. "Digitale Zwillinge werden zu unverzichtbaren Werkzeugen für Innovationen in den Bereichen Entwicklung und Fertigung", sagte Da Yang, Senior Director Product für Halbleiter und EDA bei Nvidia. Durch den Einsatz von KI, offenen Modellen, Softwarebibliotheken und beschleunigtem Rechnen verbinde Silvaco hochpräzise Simulationen und ermögliche Kunden schnellere Erkenntnisse bei der Halbleiterentwicklung und -fertigung.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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