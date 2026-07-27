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    Aktie springt fast 9% hoch!

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    LPKF Laser: Warburg sieht nach Kursrutsch jetzt Kaufchance

    Nach einem Kursrücksetzer von rund 20 Prozent stuft Warburg Research die LPKF-Aktie hoch. Schwache Zahlen im zweiten Quartal waren erwartet worden, die Wachstumsstory bleibe aber intakt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg stuft LPKF auf Buy, Kursziel 23,50 Euro
    • Aktie fiel 20 Prozent, Umsatz H1 minus 38 Prozent
    • LIDE-Markt auf 1,4 Mrd angehoben, Perowskit ab 2028
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Aktie springt fast 9% hoch! - LPKF Laser: Warburg sieht nach Kursrutsch jetzt Kaufchance
    Foto: Andreas Arnold/dpa

    Der SDAX-Wert LPKF Laser & Electronics hat nach enttäuschenden Quartalszahlen kräftig Federn gelassen. Der Kurs sackte an Donnerstag vergangener Woche binnen kurzer Zeit um rund 20 Prozent ab auf zeitweise unter 13 Euro.

    Vor einem Monat noch notierten die Papiere bei 29 Euro auf neuen Höchstständen. Grund für die harte Landung war vor allem die nachlassende Euphorie rund um KI-nahe Werte, die zuvor auch LPKF beflügelt hatte.

    Die Analysten von Warburg Research werten den Rücksetzer nun als Einstiegsgelegenheit und stufen die Aktie von "Hold" auf "Buy" hoch. Das Kursziel wandert von 16 auf 23,50 Euro nach oben, das entspräche einem Potenzial von gut 57 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.

    Zum Wochenstart reagiert die Aktie euphorisch auf die Hochstufung und liegt am Montagmittag rund 8,7 Prozent im Plus.

    LPKF Laser & Electronics

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    ISIN:DE0006450000WKN:645000
    LPKF Laser & Electronics direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die schwachen Zahlen im zweiten Quartal waren laut der Warburg-Experten keine Überraschung. Der Umsatz brach im ersten Halbjahr um 38 Prozent ein, das operative Ergebnis lag bei minus 14 Millionen Euro. Ursache war vor allem ein vorübergehender Einbruch der Solarnachfrage um satte 80 Prozent, da die Branche gerade auf die neue Perowskit-Technologie umschwenkt.

    Zusätzliche Kosten aus dem hauseigenen Restrukturierungsprogramm belasteten ebenfalls. Immerhin lief das Geschäft mit Schweißanwendungen für Endkunden robuster als gedacht.

    Die Jahresprognose von LPKF bleibt trotzdem bestehen. Ein einstelliger Millionenauftrag aus dem Solarbereich befinde sich bereits in der Pipeline. Ganz sicher sei das untere Ende der Prognose aber noch nicht, so die Einschätzung.

    Spannender für Anleger dürfte die langfristige Perspektive sein. Warburg hat sein Marktvolumen-Potenzial für die LIDE-Technologie zur Glasbearbeitung deutlich angehoben, von 0,5 auf 1,4 Milliarden Euro, ohne die Chipverpackungssparte mitzurechnen.

    Bei einer angenommenen Marktdurchdringung von 50 Prozent bis 2030 und einem möglichen Marktanteil von bis zu 70 Prozent aufgrund der starken Patentposition könnten allein die Glaskerne mehr als 100 Millionen Euro Umsatz einbringen. Auch bei Perowskit-Solarzellen sieht Warburg erhebliches Potenzial, sobald größere Fertigungslinien wie geplant ab 2028 anlaufen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,36 % und einem Kurs von 14,90EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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