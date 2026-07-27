ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 234 Euro
- Bernstein belässt Airbus auf Outperform mit 234
- Airbus und Boeing bis in die 2030er ausverkauft
- Bestellungen weniger über Messen, Produktion
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 234 Euro belassen. Da Airbus und Boeing bis in die 2030er-Jahre hinein ausverkauft seien, seien die Bestellungen auf der Luftfahrtmesse Farnborough erneut eher moderat ausgefallen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem konzentrierten sich Flugzeugbestellungen mittlerweile weniger auf solchen Messen. Zur Stimmung auf der Messe merkte Harned an, dass es allgemeinen Optimismus hinsichtlich der Fortschritte der Flugzeugbauer beim Hochfahren der Produktion gebe./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 21:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:22 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 209,0 auf Tradegate (27. Juli 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +9,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 165,82 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 231,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 236,00EUR was eine Bandbreite von -4,47 %/+12,73 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 234 Euro
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Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190
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Airbus will seinen bereinigten operativen Gewinn bis 2029 auf zwölf bis 13 Milliarden Euro nahezu verdoppeln und legt dafür ein Aktienrückkaufprogramm über fünf Milliarden Euro auf. Bei einem zentralen Engpass rechnet der Flugzeugbauer erst in einigen Jahren mit einer Entspannung.
Dann interessiert auch das unqualifizierte gesulze einer/eines JennyHAM nicht.
Wenn jemand schon Zeit hat so penetrant in einem Aktienforum zu trolln...