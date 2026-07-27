Bernstein belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 234 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 209,0 auf Tradegate (27. Juli 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +9,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,42 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 165,82 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 231,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 236,00EUR was eine Bandbreite von -4,47 %/+12,73 % bedeutet.