ANALYSE-FLASH
Warburg Research senkt Ziel für Vossloh auf 65 Euro - 'Hold'
- Warburg Research senkt Kursziel Vossloh auf 65 Euro
- Einstufung auf Hold trotz Zielsenkung und Kürzungen
- Halbjahreszahlen kaum Zuversicht nicht alarmierend
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 74 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Gewinnwarnung Mitte Juli hätten die Halbjahreszahlen des Eisenbahntechnologie-Unternehmens kaum Zuversicht gegeben, allerdings seien sie auch nicht alarmierend, schrieb Christian Cohrs am Montag. Er senkte seine Schätzungen. Eilige Aktienkäufe drängten sich derzeit nicht auf./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie
Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 58,80 auf Tradegate (27. Juli 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um -2,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd..
Vossloh zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von +10,26 %/+47,58 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 65 Euro
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