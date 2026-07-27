Kreise
Hoppermann ist neue CDU-Generalsekretärin
Für Sie zusammengefasst
- Franziska Hoppermann zur CDU-Generalsekretärin
- Auf Vorschlag von Friedrich Merz zur Nachfolgerin
- Kommissarisch im Amt bis Parteitag bestätigt
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundestagsabgeordnete und bisherige CDU-Schatzmeisterin Franziska Hoppermann ist neue Generalsekretärin ihrer Partei. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr, hat der Bundesvorstand sie auf Vorschlag des CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzlers Friedrich Merz zur Nachfolgerin von Carsten Linnemann gewählt, der als Bundesgesundheitsminister vorgesehen ist. Die Hamburgerin ist damit kommissarisch im Amt, bis sie auf dem nächsten Parteitag bestätigt wird./mfi/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen