Dank KI-Boom
Hochtief erhöht Gewinnprognose
- Hochtief erhöht bereinigtes Konzerngewinnziel 2026
- Gegenüber der Planung je um 75 Millionen erhöht
- Starke Nachfrage im Rechenzentrumsmarkt als Treiber
ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief zeigt sich nach einer guten Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Für 2026 peile das Unternehmen nun einen bereinigten Konzerngewinn von 1,025 bis 1,100 Milliarden Euro an, teilte der Dax -Neuling am Montag in Essen mit. Das sind jeweils 75 Millionen mehr als zuletzt in der Planung. Die neue Prognosespanne entspreche einem Anstieg von rund 30 bis 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Erhöhung begründete die ACS -Tochter neben einer guten Geschäftsentwicklung vor allem mit einer sehr starken Nachfrage im Rechenzentrumsmarkt. Die Quartalszahlen legt Hochtief im Tagesverlauf vor./mne/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 443 auf Tradegate (27. Juli 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um -5,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 34,58 Mrd..
Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 489,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 435,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 532,00EUR was eine Bandbreite von -2,95 %/+18,70 % bedeutet.
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naja, viel höher ist aber eher nicht drin !???
Mein EK 51,77 € am 7.3.2022 🤑
Irgendwie einseitig positiv und vor allem einzig und allein auf Auftragseingang geeichte Meldungen hier.
Daher mal ein paar negative Aspekte:
- Auftragseingang war schon immer hoch, Aufträge für min 1 Jahr waren immer da
- Baugeschäft ist nicht unendlich skalierbar, die Aufträge können gar nicht alle abgearbeitet werden
- kein Dividendentitel mehr,(2022: 4 € Divi bei Kurs 60 €), angesichts zweistelliger Kursschwankungen am Tag braucht man nicht drüber diskutieren ob 6 oder 7 € Dividende gezahlt wird
- enorme Verschuldung HT war nicht ohne Grund in den Letzen Jahren meist im einstelligen KGV
- große Zinslast (die sich wahrscheinlich deutlich verschlechtern wird, günstige Kredite müssen refinanziert werden)
Mein Fazit. Der Kurs ist aus der Geschäftsentwicklung rausgewachsen. Wer jetzt einsteigt kann langfristig eigentlich nur verlieren. Bzw. muss ewig warten eh das Geschäft in den Kurs wieder reinwächst.