Plusvisionen-Analyse
Volkswagen Aktie - Gibt es noch Hoffnung?
Die Volkwagen-Aktie steht auf der Kippe. Ungemach durch Wimpel?
Im Chart der Volkswagen-Aktie (Vorzüge) hat sich eine charttechnische Flagge gebildet. Nach der reinen Lehre sind solche Formationen in aller Regel Bestätigungen des vorherrschenden Trend. Bei der Volkswagen-Aktie ist dieser derzeit klar abwärts gerichtet. Gibt es dennoch Hoffnung? Weiterlesen
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