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    BARCLAYS stuft Inditex auf 'Overweight'

    BARCLAYS stuft Inditex auf 'Overweight'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Inditex von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 56,00 auf 62,50 Euro angehoben. Er sehe die Bewertung der Aktien des Bekleidungsherstellers inzwischen auf einem angemessenen Niveau, schrieb Matthew Clements in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zudem lobte der Experte die Preisgestaltungsmacht sowie die Lagerbestandssteuerung der Spanier im inflationsgeprägten Umfeld und rechnet mit Aufwärtspotenzial für die mittelfristigen, durchschnittlichen Analystenschätzungen zur Profitabilität/la/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 03:00 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,50 % und einem Kurs von 56,18EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Matthew Clements
    Analysiertes Unternehmen: Inditex
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 62,50
    Kursziel alt: 56,00
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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