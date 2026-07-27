UBS stuft EASYJET auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 610 auf 635 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Bewertungsmultiplikatoren erhöht, um dem Potenzial Rechnung zu tragen, dass sich die Ertragslage des Billigfliegers bei einer Veränderung des aktuellen Umfelds schneller erholen könnte als bislang von ihm erwartet, schrieb Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristig dürfte der Aktienkurs aber eher vom Übernahme-Wettkampf um die Briten abhängen als von Finanzprognosen./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 7,31EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6,35

Kursziel alt: 6,1

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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