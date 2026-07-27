UBS stuft EASYJET auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 610 auf 635 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Bewertungsmultiplikatoren erhöht, um dem Potenzial Rechnung zu tragen, dass sich die Ertragslage des Billigfliegers bei einer Veränderung des aktuellen Umfelds schneller erholen könnte als bislang von ihm erwartet, schrieb Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristig dürfte der Aktienkurs aber eher vom Übernahme-Wettkampf um die Briten abhängen als von Finanzprognosen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 7,31EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jarrod Castle
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 6,35
Kursziel alt: 6,1
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jarrod Castle
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 6,35
Kursziel alt: 6,1
Währung: GBP
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