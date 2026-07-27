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    Besonders beachtet!

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    Wolters Kluwer Aktie weiter aufwärts - 27.07.2026

    Am 27.07.2026 ist die Wolters Kluwer Aktie, bisher, um +5,43 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Wolters Kluwer Aktie.

    Besonders beachtet! - Wolters Kluwer Aktie weiter aufwärts - 27.07.2026
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.

    Wolters Kluwer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.07.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,43 % konnte die Wolters Kluwer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Wolters Kluwer Aktie. Nach einem Plus von +0,10 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 65,64. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der Kurs der Wolters Kluwer Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -5,44 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,20 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Wolters Kluwer um -29,09 % verloren.

    Während Wolters Kluwer heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,64 %. Damit gehört Wolters Kluwer heute zu den auffälligeren Werten.

    Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,54 %
    1 Monat +15,20 %
    3 Monate -5,44 %
    1 Jahr -53,21 %
    Stand: 27.07.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,27 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 27.07. - FTSE Athex 20 stark +1,44 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %.

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    Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wolters Kluwer

    +6,50 %
    +6,67 %
    +15,61 %
    -5,23 %
    -53,60 %
    -44,08 %
    -32,89 %
    +67,25 %
    +157,21 %
    ISIN:NL0000395903WKN:A0J2R1
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    Markt Bote
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