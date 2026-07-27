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    ROUNDUP

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    Ukraine greift mit Drohnen an - Tote in Rostow

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukrainische Kampfdrohnen griffen Hinterland an
    • Mindestens fünf Zivilisten starben bei Drohneneinschlag
    • Russland meldete 276 abgefangene ukrainische Drohnen
    ROUNDUP - Ukraine greift mit Drohnen an - Tote in Rostow
    Foto: Emphyrio - pixabay

    MOSKAU (dpa-AFX) - Bei ihrer Abwehr der russischen Invasion hat die Ukraine das Hinterland des Gegners erneut mit Hunderten Kampfdrohnen angegriffen. Dabei kamen in der südrussischen Hafenstadt Rostow-am-Don mindestens fünf Zivilisten ums Leben, als eine Drohne in ein Hochhaus einschlug, wie Gouverneur Juri Sljussar mitteilte. Zunächst war von zwei Toten die Rede, dann wurden drei weitere Leichen in den Trümmern entdeckt.

    Weitere fünf Menschen seien verletzt worden, schrieb Sljussar auf Telegram. Die Attacke galt dem nahegelegenen Hafen der Stadt, über dem nach Augenzeugenberichten eine Rauchwolke aufstieg.

    Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte einen Angriff auf Ölverladung im Hafen von Rostow. Als weitere Ziele nannte er Ölanlagen im Gebiet Jaroslawl nordöstlich von Moskau und in der russischen Teilrepublik Udmurtien, die etwa 1.300 Kilometer von der Ukraine entfernt vor dem Ural liegt. "Wir tragen den Krieg nach Russland zurück, damit letztlich ein gerechter Frieden eine Chance hat", schrieb Selenskyj auf der Plattform X.

    Moskau spricht von mehr als 270 Drohnen

    Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, in der Nacht seien insgesamt 276 ukrainische Kampfdrohnen über verschiedenen Landesteilen abgefangen worden. Diese Militärzahlen sind nicht unabhängig überprüfbar, sie deuten aber auf einen großangelegten ukrainischen Angriff hin. Zahlreiche russische Flughäfen mussten den Betrieb zeitweise einschränken. Drohneneinschläge wurden auch aus der russischen Großstadt Belgorod dicht an der Grenze zur Ukraine gemeldet. Es habe zwölf Verletzte gegeben.

    Nach Kiewer Angaben griff die russische Armee die Ukraine über Nacht mit 147 Kampfdrohnen an, von denen 123 ausgeschaltet worden seien. Es habe Einschläge an zehn Orten im Land gegeben, teilte die Luftwaffe mit./fko/DP/mis





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