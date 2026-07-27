Goldpreis schießt um +1,13 % hoch – jetzt 4.099,47 USD

+1,13 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,79 % 1 Monat +0,93 % 3 Monate -13,42 % 1 Jahr +22,47 %

Bullen dominieren den Handel: Gold legtzu und notiert bei 4.099,47. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.338,13USD. Heute notiert Gold bei 4.099,47USD. Ihr Einsatz wäre nun 15.317,8USD wert – ein Zuwachs von +206,36 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.