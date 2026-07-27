Goldpreis
Goldpreis schießt um +1,13 % hoch – jetzt 4.099,47 USD
Deutlicher Anstieg: Gold klettert +1,13 % in 24h auf 4.099,47 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,79 %
|1 Monat
|+0,93 %
|3 Monate
|-13,42 %
|1 Jahr
|+22,47 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.338,13USD. Heute notiert Gold bei 4.099,47USD. Ihr Einsatz wäre nun 15.317,8USD wert – ein Zuwachs von +206,36 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Kurzfristig dominiert Unsicherheit durch Fed-Zins-/Dollar-Entwicklung und Realzinsen; Zentralbankkäufe sowie Entdollarisierung könnten mittelfristig für Nachfrage sorgen. Langfristig bleibt Unsicherheit, BRICS-Bewegung und Zentralbanknachfrage könnten bullisch wirken. Beispiel-Szenarien (Beitrag 3): 1J 4.300–5.200 $, 2J 4.800–6.300 $, 5J 5.000–9.000 $.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|327,90EUR
|+0,92 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|115,65EUR
|+1,00 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|230,34EUR
|+1,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|302,68EUR
|+1,92 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|84,58EUR
|+3,41 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|485,76EUR
|+1,98 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|343,94EUR
|+0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,66EUR
|+0,93 %
|Long
|1
|0,00
|115,63EUR
|+0,73 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,927EUR
|-0,67 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.