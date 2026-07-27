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    Dollarpreis

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    EUR/USD tritt auf der Stelle – 1,13949 USD

    EUR/USD stabil bei 1,13949 USD, Veränderung nur +0,02 %.

    Dollarpreis - EUR/USD tritt auf der Stelle – 1,13949 USD
    Foto: Aleksandr Grechanyuk - 471523012
    EUR/USD konsolidiert nahezu unverändert bei 1,13949USD befindet sich in einer abwartenden Phase.

    EUR/USD Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,06 %
    1 Monat +0,14 %
    3 Monate -2,74 %
    1 Jahr -3,08 %

    Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in EUR/USD gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1,104334USD. Heute steht er bei 1,13949USD. Das Investment wäre auf 10.318,3USD gewachsen – eine Steigerung von +3,18 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    EUR/USD-Sentiment laut wallstreetONLINE: Der Kurs handelt in einer engen Spanne rund 1,13–1,14. Kurzfristig besteht Abwärtsdruck, Zielbereiche 1,1377–1,1330 und ggf. 1,1275; Widerstände ca. 1,1410–1,1449. Erst ein nachhaltiger Break über 1,1416 (GD20) könnte Stabilisierung bringen. 14 Tage: leichter Abwärtsdruck, kein klarer Trend. Fed-Entscheidung könnte Impulse liefern. 14-Tage-Veränderung fehlt.

    Zur EUR/USD Diskussion

    Informationen zum US-Dollar

    Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

    Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    EUR/USD

    -0,08 %
    -0,06 %
    +0,14 %
    -2,74 %
    -3,08 %
    +3,88 %
    -3,51 %
    +3,18 %
    +18,09 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275




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