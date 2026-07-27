GT Resources erhält zehnjährige Klasse-III-Explorationsgenehmigung für das Kupfer-Nickel-Projekt Canalask im Yukon

Toronto, Ontario / 27. Juli 2026 / IRW-Press / GT Resources Inc. (TSX-V: GT, OTCQB: CGTRF, FWB: 7N1) (das „Unternehmen“ oder „GT“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für sein über den Straßenweg erreichbares Kupfer-Nickel-Projekt Canalask im Yukon (das „Konzessionsgebiet“ oder „Canalask“) eine Klasse-III-Explorationsgenehmigung erhalten hat, die zehn Jahre lang gültig ist (Abbildung 1).

Im Jahr 2024 absolvierte das Unternehmen ein Bohrprogramm im Projekt Canalask, bei dem im Bohrloch CSK24-05 im Liegenden (Footwall Zone) 1,95 % Nickel, 0,05 % Kupfer, 0,03 % Kobalt, 0,19 g/t Gold und 0,44 g/t Palladium auf 33,5 Meter im oberflächennahen Bereich durchteuft wurden (siehe Pressemitteilung vom 4. November 2024). Das Bohrprogramm wurde im Rahmen einer Klasse-I-Explorationsgenehmigung durchgeführt, bei der sowohl die Arbeiten als auch der Zugang nur in eingeschränktem Umfang möglich waren. Die neue Klasse-III-Explorationsgenehmigung gilt nun für zehn Jahre und erlaubt einen größeren Arbeitsumfang, wozu im Wesentlichen auch die Errichtung neuer Trails zählt, die den Zugang für weitere Bohrungen ermöglichen. GT hat den Antrag für diese Genehmigung im Januar 2023 gestellt und möchte allen danken, die sich gemeinsam mit dem Unternehmen dafür eingesetzt haben, dass sie nun erteilt wurde.

Das Projekt Canalask befindet sich in der Bergbauregion Whitehorse, rund 320 km westlich von Whitehorse, und ist vom Alaska Highway aus über eine Zufahrtsstraße in der Nähe von Beaver Creek erreichbar. Das Konzessionsgebiet umfasst den „White River Intrusive Complex“ („WRIC“), einen Teil des Kluane Mafic-Ultramafic Belt. Hier befinden sich auch diverse Nickel-Kupfer-Lagerstätten, wie die im Besitz von Nickel Creek Platinum befindliche Lagerstätte Nickel Shaw, die eine NI 43-101-konforme Ressource von 323 Millionen Tonnen der nachgewiesenen und angedeuteten Kategorie mit Erzgehalten von 0,26 % Nickel und 0,15 % Kupfer beherbergt (siehe auch den im Jahr 2023 von Nickel Creek Platinum erstellten NI 43-101-konformen Fachbericht).

Explorationsziele

Der WRIC bietet günstige Rahmenbedingungen für eine magmatische Kupfer- und Nickelsulfidmineralisierung und gilt als „Feeder-System“ mit großen Mengen an fließendem Magma. Aufgrund der zahlreichen magmatischen Ni-Cu-PGE-Vorkommen an der Basis des WRIC und der Entdeckung der nickelreichen Lagerstätte Canalask im Liegenden birgt das Projekt enormes Potenzial sowohl für basale Lagerstätten mit magmatischen Feeder-Systemen als auch für epigenetische Footwall-Lagerstätten. Die geologischen Gegebenheiten sind vergleichbar mit jenen der Weltklasse-Bergbauregion Norilsk mit ihren Ni-Cu-PGE-Vorkommen.

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