JEFFERIES stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die starke Auftragsdynamik des Software-Unternehmens untermauere seine Investment-These, schrieb Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognose (Ebit) für 2027 leicht nach oben./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,04 % und einem Kurs von 83,20EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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