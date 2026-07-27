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    Die bessere Wahl?

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    Darum geht dieser Konkurrent von SpaceX heute steil!

    Die Anteile von Rocket Lab, einem mit SpaceX konkurrierenden Unternehmen, sind am Montag gefragt. Ein neuer Großauftrag beflügelt die Fantasien der Anleger.

    Die bessere Wahl? - Darum geht dieser Konkurrent von SpaceX heute steil!
    Foto: Tim Mossholder - Unsplash

    Raumfahrtaktien verglühen nach SpaceX-Kursimplosion

    Neben Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten gehörten die Anteile von Raumfahrtunternehmen zu den in diesem Jahr heißesten und gleichzeitig erfolgreichsten Wetten – jedenfalls bis zum Börsengang von SpaceX. Seither geht es mit der Branche im Windschatten der Anteile des von Elon Musk geründeten Raumfahrtunternehmens steil bergab.

    Selbst die Aktie von Rocket Lab, dem zuvor bei Anlegerinnen und Anlegern vielleicht beliebtesten Wert aus der Branche, hat in den vergangenen Wochen mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren.

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    Nach weiteren Verlusten von 8,7 Prozent am vergangenen Freitag wechselte sie gegenüber dem Jahresauftakt sogar das Vorzeichen. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr stand vor dem Wochenende "nur" noch ein Plus von 35 Prozent zu Buche.

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    Rocket Lab ergattert prestigeträchtigen Auftrag

    Zum Start in die neue Handelswoche meldet sich Rocket Lab jedoch eindrucksvoll zurück. Dafür ist nicht nur ein verbessertes Gesamtmarktumfeld verantwortlich, nachdem die USA und Iran am Wochenende bekanntgaben, auf neue gegenseitige Angriffe vorerst verzichten zu wollen. Sondern auch eine Unternehmensmeldung.

    Wie Rocket Lab am Montagmittag meldete, hat der Konzern einen mit 266 Millionen US-Dollar dotierten Auftrag erhalten. Vertragspartner sind die US-amerikanischen Teilstreitkräfte im Weltraum (U.S. Space Force), die sich umfangreiche Startkapazitäten gesichert haben.

    Der Auftrag umfasst insgesamt 12 suborbitale Starts, zusätzlich besteht die Option auf 6 weitere Starts. Die Erfüllung soll frühestens ab dem Ende diesen Jahres beginnen, und zwar am neu von Rocket Lab erschlossenen Standort in Kodiak, Alaska, der zukünftig die bereits bestehenden Startplätze in Neuseeland und Virigina ergänzen soll.

    Peter Beck, Gründer und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, zeigte sich erfreut über den Vertragsabschluss: "Taktfrequenz, Wiederholungen und unerbittliche Ausführung sind notwendig, um die Raketenabwehrfähigkeiten der USA zur Reife zu bringen und genau das ist es, was wir mit unserem Führungsanspruch im Bereich Raketenstarts mitbringen. Die Größe und Breite des Auftrags spiegelt das Vertrauen der U.S. Space Force in unsere Fähigkeiten [...] wider".

    Rocket Lab Corporation

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    Aktie am Montag gefragt, aber noch immer in großen Schwierigkeiten

    Nicht nur der CEO, auch Anlegerinnen und Anleger zeigten sich über die guten Neuigkeiten erfreut. Die Aktie von Rocket Lab legte in der US-Vorbörse zeitweise um bis zu 6 Prozent zu und startete schließlich mit einem Plus von 4 Prozent in den regulären Handel. Damit steuert das Papier auf eine nach den empfindlichen Verlusten der vergangenen Wochen dringend benötigte Atempause zu.

    Rocket Lab war zuletzt nicht nur unter die 50-Tage-Linie, sondern auch unter die 200-Tage-Linie gefallen, womit der langfristige Aufwärtstrend der Aktie bedroht ist. Für erste Entlastung könnte ein nachhaltiger Sprung über die Markte von rund 78 US-Dollar sorgen, wo gegenwärtig die 200-Tage-Linie verläuft. Bis dahin ist es aber auch nach den Kursgewinnen vom Montag ein weiter Weg.

    Fazit: Es braucht noch viel mehr solcher Aufträge

    Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist Rocket Lab auf zahlreiche weitere Aufträge wie dem am Montag angewiesen. Für 2026 steht ein mit SpaceX vergleichbares Kurs-Umsatz-Verhältnis von 41,5 zu Buche, Gewinne werden noch keine erwartet. Von 2027 erhoffen sich Analystinnen und Analysten dann erste positive Erträge und ein KGVe von 2.130, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis unter 30 sinken soll. Das demonstriert, wie viel Zukunftshoffnung hier bereits eingepreist ist.

    Der Auftrag vom Montag zeigt aber auch, dass hohe Erwartungen an das Unternehmen nicht ohne jede Grundlage sind. Verträge mit den US-Streitkräften gelten als besonders lukrativ. Verläuft der aktuelle zur Zufriedenheit der U.S. Space Force, könnten weitere Folgen und das Unternehmenswachstum und somit zumindest einen Teil der Bewertung weiter stützen. Unter dem Strich bleibt Rocket Lab auf dem aktuellen Bewertungsniveau aber eine hochspekulative Anlage mit den entsprechenden Kursrisiken.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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