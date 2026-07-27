JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 299,88 auf 308,92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der vorgezogenen Nachfrage nach dem iPhone 17 und positiven Währungseffekten habe er seine Prognose für das Umsatzwachstum des Technologiekonzerns angehoben, schrieb Edison Lee in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Angesichts von Bedenken hinsichtlich der Entwicklung der Bruttomarge jedoch schraubte er seine Schätzungen für das Betriebsergebnis und den Gewinn je Aktie herunter. Mit beiden liege er unter den Markterwartungen./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 292,9EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Edison Lee
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 308,92
Kursziel alt: 299,88
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Edison Lee
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 308,92
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Währung: USD
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