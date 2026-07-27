JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Umsatz- und Ergebniskennziffern des Pharmakonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 150,7EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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