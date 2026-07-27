JPMORGAN stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit nach Zahlen zum zweiten Quartal von 93 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee erhöhte in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie der italienischen Großbank in den Jahren 2027 und 2028. Grund dafür sei vor allem die Konsolidierung der Commerzbank-Beteiligung; in geringerem Maße hätten auch die positiveren Gebührentrends eine Rolle gespielt./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 18:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 82,18EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 94

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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