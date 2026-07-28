Kupferpreis-Prognose: Die unabwendbare Rohstoffrallye - Kupfer jetzt auf 8 USD?

Die hohen Ölpreise befeuerten die Anleiherenditen und diese zogen wiederum den US-Dollar mit nach oben. Ein starker US-Dollar ist Edelmetallen und Rohstoffen nicht sonderlich zuträglich. Insofern kommt der aktuelle Preisrückgang bei Brent-Öl und WTI-Öl den Edel- und Industriemetallen sehr gelegen. So kamen die Renditen der 2-jährigen und der 10-jährigen US-Staatsanleihen zuletzt deutlich zurück. Der US-Dollar-Index konsolidierte ebenfalls. Anders ausgedrückt: Der Druck vom Devisenmarkt ließ etwas nach. Das trieb wiederum Gold, Silber und auch Kupfer an. Der Goldpreis arbeitet auf eine Trendwende hin . Nicht minder spannend ist die Lage bei Silber. Auch der Silberpreis könnte unmittelbar vor einer knackigen Aufwärtsbewegung stehen .

Das Industriemetall präsentierte sich in den letzten Wochen überaus robust. Zwar musste auch der Kupferpreis ausgehend von seinen Verlaufshoch bei 6,7 US-Dollar ein paar Federn lassen, doch im Vergleich zu Gold und Silber nahm sich der Preisrückgang vergleichsweise bescheiden aus. Kupfer teilte dabei durchaus einige der Belastungsfaktoren, denen Gold und Silber ausgesetzt waren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Drohen Kupfer Störfeuer durch die Fed?

Am Mittwoch gibt die US-Notenbank ihren letzten Zinsentscheid vor der Sommerpause bekannt. Mit größeren Überraschungen ist nicht zu rechnen. Spannend dürfte es allerdings am 16. September werden. Auf der ersten Sitzung nach der Sommerpause veröffentlicht die Fed zusätzlich zum Zinsentscheid noch die quartalsweise erscheinenden Projektionen der US-Notenbank zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen.

Aktuelle Angebots-Nachfrage-Relation: Kupfer kurzfristig im Überschuss

Der Kupfermarkt ist aktuell offenkundig sehr gut versorgt. Der aktuelle Überschuss steht im Gegensatz zum mittelfristig erwarteten Defizit. Während auf mittlere und lange Sicht eine deutliche Zunahme des Kupferverbrauchs zu erwarten ist und das Industriemetall in ein Defizit eintauchen dürfte, sieht es kurzfristig etwas anders aus. So wies die ICSG (International Copper Study Group) in ihrem aktuellen Juli-Bulletin einen deutlichen Überschuss aus. Die Organisation gab für die Monate Januar bis Mai den Überschuss mit 221.000 Tonnen Kupfer an. Im gleichen Zeitraum 2025 waren es nur 117.000 Tonnen.

Kupfer gilt als das Zukunftsmetall. Aufgrund seiner Eigenschaften findet es in zahlreichen zukunftsweisenden Bereichen – von Energiewende bis KI-Boom – Anwendung. Trotz restriktiverer Geldpolitik sind die großen Tech-Konzerne wie Meta, Amazon, Nvidia uvm. gewillt, Unsummen in den Auf- und Ausbau von Rechenzentren zu pumpen.





Fazit / Prognose: Steigt der Kupferpreis jetzt auf 8 USD?

Vor allem die aktuell schleppende Nachfrage schürt den temporären Überschuss. Da aber an der Börse bekanntlich die Zukunft gehandelt wird, werden erste Anzeichen einer verbesserten Nachfrage den Kupferpreis anschieben. Möglicherweise ist das Startsignal bereits gefallen, denn der Kupferpreis (COMEX) setzt den Widerstandsbereich von 6,5 US-Dollar unter Druck. Danach warten die nächsten Widerstände bei 6,7 US-Dollar und 7 US-Dollar. In den letzten Monaten hat der Kupferpreis gezeigt, welche Aufwärtsdynamik er entfesseln kann. Und so sollte auch eine Bewegung auf 8 US-Dollar bei entsprechenden Rahmenbedingungen nicht überraschen. Um das bullische Szenario nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer im besten Fall auf 5,7 US-Dollar begrenzt bleiben.

Unverändert gilt daher: Die Aktien von Kupferproduzenten, wie Southern Copper, Hudbay Minerals oder Freeport-McMoRan oder aber die Aktien von Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment, wie Barrick Mining oder Newmont Corp., sind weiterhin exzellente Alternativen zu den hochbewerten Tech-Werten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!