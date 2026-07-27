Zodiac Gold startet erstes Bohrprogramm am Lewis-Ziel

Mit dem Start des ersten Bohrprogramms auf dem Lewis-Ziel setzt Zodiac Gold (TSXV: ZAU | OTCQB: ZAUIF | FSE: K19) den nächsten Schritt seiner Explorationsstrategie auf dem Todi Gold Project in Liberia um. Das Unternehmen beginnt damit die dritte Zielzone entlang des insgesamt 16 Kilometer langen Monterra Trends systematisch zu testen. Zunächst sind bis zu 3.000 Meter Diamantbohrungen geplant. Je nach den Ergebnissen soll das Programm in einer zweiten Phase auf insgesamt bis zu 5.000 Meter ausgeweitet werden.

Lewis-Ziel steht im Fokus der nächsten Explorationsphase

Der Bohrstart erfolgte bereits am 21. Juli 2026. Im Mittelpunkt der ersten Phase steht der südliche, rund 1,8 Kilometer lange Ost-West-Goldtrend, der die stärksten und konstantesten Gold-im-Boden-Anomalien innerhalb des Lewis-Ziels aufweist. Die Bohrziele wurden auf Grundlage umfangreicher Vorarbeiten definiert. Dazu zählen Schürfgräben, geologische Kartierungen, eine strukturgeologische Interpretation mittels LiDAR-Daten sowie Bodenproben.

Bereits die bisherigen Arbeiten lieferten vielversprechende Hinweise auf eine oberflächennahe Goldmineralisierung. So ergaben Schürfgräben unter anderem 30 Meter mit 1,04 g/t Gold innerhalb eines breiteren Abschnitts von 84 Metern mit 0,51 g/t Gold. Weitere Ergebnisse umfassen 6 Meter mit 0,98 g/t Gold innerhalb von 54 Metern mit 0,34 g/t Gold sowie 8 Meter mit 0,70 g/t Gold innerhalb von 136 Metern mit 0,26 g/t Gold.

Parallel zu den Bohrungen sollen auf dem nördlichen, ebenfalls goldführenden Trend weitere Kartierungen, Prospektionsarbeiten und Schürfgräben zusätzliche Bohrziele liefern. Gleichzeitig wurde das Bodenprobenraster erweitert, um den bislang nicht untersuchten Bereich bis zur Lizenzgrenze zu erfassen. Die Ergebnisse dieser Arbeiten stehen noch aus.

Drittes Bohrziel entlang des Monterra Trends

Das Lewis-Ziel befindet sich am südöstlichen Ende des Monterra Trends, der neben der Arthington-Entdeckung auch die Ziele Ben Ben und Feh Feh umfasst. Nach Angaben des Unternehmens haben die Kombination aus den neuen LiDAR-Daten und den geologischen Geländearbeiten mehrere sich kreuzende nordwest- und nordoststreichende Strukturzonen identifiziert. Solche Strukturen gelten häufig als bevorzugte Bereiche für höhergradige Mineralisierung und bilden deshalb die Grundlage der aktuellen Bohrplanung.

Darüber hinaus sollen die Bohrungen gezielt Gesteinseinheiten untersuchen, die bereits an anderen Abschnitten des Monterra Trends mit Goldmineralisierung in Verbindung gebracht wurden. Das Management sieht darin einen weiteren Hinweis auf die geologische Kontinuität des Projekts.

Zodiac-Gold-CEO David Kol bezeichnete den Bohrbeginn als wichtigen Meilenstein bei der systematischen Erkundung des 16 Kilometer langen Trends. Mit mehreren parallel laufenden Explorationsprogrammen wolle das Unternehmen das Potenzial des Todi Gold Projects Schritt für Schritt erschließen.

Exploration soll 2026 weiter Fahrt aufnehmen

Das Todi Gold Project umfasst ein rund 2.316 Quadratkilometer großes Landpaket entlang der Todi Shear Zone in Liberia. Nach Angaben des Unternehmens verfügt das Projekt inzwischen über mehrere bohrbereite Zielgebiete, von denen bereits drei mit Bohrungen untersucht wurden. Mit dem Lewis-Ziel erweitert Zodiac Gold nun seine Arbeiten auf einen weiteren Abschnitt des aussichtsreichen Goldkorridors. Ob das Bohrprogramm wie geplant auf bis zu 5.000 Meter ausgeweitet wird, soll von den Ergebnissen der ersten Phase abhängen.

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