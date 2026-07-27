Diese Rüstungsaktie empfiehlt die Deutsche Bank jetzt zum Kauf!

Für die Anteile deutscher und europäischer Verteidigungsunternehmen gab es in diesem Jahr trotz anhaltender geopolitischer Spannungen nicht viel zu holen. Die Branche handelt in einem hartnäckigen Abwärtstrend. Dafür ist zum Teil die (fehlende) Ausführungsqualität von Unternehmen, wie im Fall von Rheinmetall , verantwortlich und zum anderen wachsende Zweifel darüber, ob die Bewertungsaufschläge gegenüber US-Verteidigungskonzernen gerechtfertigt sind.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nicht zuletzt, da auch bezweifelt wird, dass sich die europäischen Staaten die bislang angekündigten Ausgaben überhaupt leisten können in einem wirtschaftlich anhaltend schwachen Umfeld sowie steigenden finanziellen Belastungen auch durch Klimawandelfolgen, wie sich gerade an den verheerenden Waldbränden in Spanien und Südfrankreich zeigen.

Nach starken Zahlen: Deutsche Bank empfiehlt Thales zum Kauf

Doch völlig vergeblich sind die Hoffnungen auf eine nachhaltige Kurserholung innerhalb der Branche nicht, wie die Quartalszahlen von Airbus, Dassault Aviation, Thales und einigen anderen in den zurückliegenden Wochen gezeigt haben. Denn grundsätzlich stimmen die Geschäftsentwicklungen.

Das haben Analystinnen und Analysten der Deutschen Bank jetzt zum Anlass genommen, die Anteile des französischen Rüstungskonzerns Thales hochzustufen. Das auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Verteidigungslösungen spezialisierte Unternehmen hat seine Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal von 10,26 auf 10,95 Milliarden Euro steigern können und verzeichnete beim Auftragseingang ein Plus von 21 Prozent auf 12,47 Milliarden Euro.

Für die Deutsche Bank war das Argument genug, "die Unsicherheiten, die unserer Herabstufung auf 'Halten' im Januar zugrunde lagen" für aufgelöst zu erklären und die Aktie wieder mit "Kaufen" in die Coverage aufzunehmen. Das Kursziel wurde von 283 auf 296 Euro angehoben. Das entspricht gegenüber den Kurs vom Montagnachmittag einer Upside von 21,5 Prozent.

Top-Analyst sorgt für besonders hohe Glaubwürdigkeit

Der federführende Analyst der Studie, Christophe Menard, gilt laut dem Vergleichsportal TipRanks als einer der absoluten Top-Expertinnen und -Experten an der Wall Street. Das verleiht der Kaufempfehlung zusätzliche Glaubwürdigkeit.

Insgesamt ist die Aktie bei 18 Einschätzungen jetzt 10 Mal zum "Kaufen" und ein Mal zum "Übergewichten" empfohlen. Dem stehen 5 neutrale Bewertungen gegenüber sowie jeweils ein einem "Reduzieren" und "Verkaufen" von Anteilen. Der faire Wert wird im Mittel mit 290,39 Euro angegeben, was einer Upside von run 20 Prozent entpricht.

Aktie legt zu, Kaufempfehlung belebt die gesamte Branche

Die Kaufempfehlung eines Top-Experten machte Eindruck auf Anlegerinnen und Anleger, die bei Thales zugriffen und am Montag für Kursgewinne von rund 3 Prozent sorgten. Damit gelang der Sprung zurück über die vielbeachtete 200-Tage-Linie, was für eine verbesserte charttechnische Ausgangslage der Aktie und ein mögliches Ende des Abwärtstrends spricht.

Trotz Berichten über eine Fauerpause zwischen den USA und Iran waren auch andere Verteidigungswerte gefragt. Selbst Rheinmetall, in den vergangenen Wochen und Monaten ein notorischer Rohrkrepierer, legte rund 2 Prozent zu. Für Renk und Hensoldt ging es jeweils fast 4 Prozent bergauf. In Frankreich profitierte vor allem die Aktie von Mitbewerber Safran mit einem Plus von 2,5 Prozent.

Fazit: Kein Schnäppchen, aber für 2027 und darüber hinaus solide

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist Thales für 2026 keine günstige Aktie mehr, das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGVe) liegt bereits bei 27, während das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) mit 3,66 nicht ansprechen ist. Für das kommende Geschäftsjahr ist Thales aber durchaus attraktiv bewertet. Hier stehen ein KGVe von 21,3 und ein PEG von 0,8 zu Buche.

Da sich auch die charttechnische Ausgangslage der Aktie weiter verbessert, stehen die Chancen auf eine fortgesetzte Kurserholung bei Thales mittelfristig gut. Anlegerinnen und Anleger auf der Suche nach einem ebenso erfolgreichen wie breit diversifizierten Verteidigungskonzern können bei Thales (noch) bedenkenlos zugreifen und der Kaufempfehlung der Deutschen Bank folgen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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