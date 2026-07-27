🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merz sieht Hoppermann als moderne CDU-Generalsekretärin

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz: Hoppermann kennt Haus und Partei gut
    • Fokus auf Mitglieder und lokale Mandatsträger
    • Kommissarisch im Amt, Dienst an Partei und Land
    Merz sieht Hoppermann als moderne CDU-Generalsekretärin
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sieht die neue Generalsekretärin Franziska Hoppermann gut auf diese Aufgabe vorbereitet. Sie kenne das Konrad-Adenauer-Haus und sie kenne die Partei, sagte Merz über die bisherige Bundesschatzmeisterin der CDU. "Sie ist eine starke Stimme für unsere Partei nach innen und nach außen. Mit ihr gewinnt die CDU eine selbstbewusste, eine wertebewusste, eine moderne Generalsekretärin."

    Er habe Hoppermann als "kluge, vertrauensvolle Person" kennengelernt, sagte Merz. Sie habe eine "nicht ganz einfache Aufgabe" vor sich, räumte der Parteichef mit Blick auf die politischen Rahmenbedingungen ein.

    Hoppermann will Fokus auf Mitglieder und Mandatsträger legen

    Der CDU-Bundesvorstand hatte die 44-Jährige aus Hamburg zuvor auf Vorschlag von Merz gewählt. Sie ist damit kommissarisch im Amt, bis sie auf dem nächsten Bundesparteitag bestätigt wird. Hoppermann ist Diplomkauffrau. Im Bundestag sitzt sie seit 2021. Als Bundesschatzministerin gehörte sie schon bislang dem CDU-Präsidium an.

    Sie versprach, sie werde ihr Bestmögliches für die über 350.000 Mitglieder und vielen tausend ehrenamtlichen Kommunalpolitiker der CDU geben. "Bei ihnen liegt der Fokus meiner Arbeit." Ihre Wahl durch den Bundesvorstand sei für sie eine große Ehre, sie freue sich auf die Aufgabe.

    "Politik ist für mich in allererster Form aber auch ein Dienst - ein Dienst am Land und an den Menschen", sagte Hoppermann. "Und so verstehe ich auch diese Aufgabe als Dienst an unserer Partei zum Wohle unseres Landes." Politik sei für sie kein Geschäft.

    Linnemann spricht von schönsten Jahren seines Berufslebens

    Der durch seinen Wechsel an die Spitze des Gesundheitsministeriums als Generalsekretär ausgeschiedene Carsten Linnemann zog eine sehr persönliche Bilanz seiner Arbeit. "Das war genau mein Ding, ein Herzensanliegen", sagte der CDU-Politiker. "Das waren die schönsten drei Jahre meines beruflichen Lebens."/sk/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Merz sieht Hoppermann als moderne CDU-Generalsekretärin Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sieht die neue Generalsekretärin Franziska Hoppermann gut auf diese Aufgabe vorbereitet. Sie kenne das Konrad-Adenauer-Haus und sie kenne die Partei, sagte Merz über die bisherige Bundesschatzmeisterin der CDU. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     