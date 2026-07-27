DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VOSSLOH AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vossloh nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Es habe nach den gesenkten Prognosen für 2026 keine Überraschungen seitens des Bahntechnik-Unternehmens mehr gegeben, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 59,15EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 87
Kursziel alt: 87
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 87
Kursziel alt: 87
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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