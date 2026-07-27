DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VOSSLOH AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vossloh nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Es habe nach den gesenkten Prognosen für 2026 keine Überraschungen seitens des Bahntechnik-Unternehmens mehr gegeben, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 59,15EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 87

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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