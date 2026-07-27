BERENBERG stuft NOVARTIS AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 110 auf 120 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit der Anpassung trage sie den soliden Quartalszahlen Rechnung, schrieb Analystin Kerry Holford am Montag. Der Pharmakonzern dürfte bis Ende des Jahres mehrere wichtige Phase-III-Daten vorlegen. Im Fokus stünden die Pipeline-Kandidaten Pelacarsen, Remibrutinib und Del-Desiran. Die Erwartungen der Investoren an positive Ergebnisse seien hoch./rob/ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 138,8EUR auf Lang & Schwarz (27. Juli 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kerry Holford

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 110

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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