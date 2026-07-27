Nemetschek Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 27.07.2026

Mit einer Performance von +5,72 % konnte die Nemetschek Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nemetschek Aktie. Nach einem Plus von +5,47 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 60,10€, mit einem Plus von +5,72 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Nemetschek Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -10,15 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Nemetschek Aktie damit um +8,54 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,08 %. Im Jahr 2026 gab es für Nemetschek bisher ein Minus von -38,45 %.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,54 % 1 Monat +14,08 % 3 Monate -10,15 % 1 Jahr -55,53 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Stand: 27.07.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,94 Mrd. € wert.

Eine Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran hat am deutschen Aktienmarkt am Montag für weitere Zuversicht gesorgt. Der Dax stieg gegen Mittag um 1,52 Prozent auf 25.482 Punkte und knüpfte dank der fallenden Ölpreise an den freundlichen …

Die deutschen Software-Aktien haben zum Start in die neue Börsenwoche ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Bereits am Freitag hatten die Branchenwerte dank positiv aufgenommener Quartalsresultate von SAP einen Kurssprung gemacht. Dieser Schwung hält …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk, Trimble und Co.

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,74 %. Trimble notiert im Plus, mit +0,52 %.

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar