Rocket Lab Corporation Aktie legt am 27.07.2026 stark zu

Der heutige Anstieg bei Rocket Lab Corporation konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -18,71 % nicht vollständig ausgleichen.

Mit einer Performance von +4,64 % konnte die Rocket Lab Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um -5,96 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,51 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -7,74 % verloren.

Während Rocket Lab Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,44 %. Damit gehört Rocket Lab Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,96 % 1 Monat -24,51 % 3 Monate -18,71 % 1 Jahr +38,63 %

Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

Stand: 27.07.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 579 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,98 Mrd.EUR € wert.

LONG BEACH, Calif., July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - Rocket Lab Corporation (Nasdaq: RKLB), a global leader in launch services and space systems today announced it has been awarded its largest launch contract to date, a $266 million multi-launch …

Rocket Lab Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.