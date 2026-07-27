Börsen Update Europa - 27.07. - DAX stark +1,87 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.327,57 PKT und steigt um +1,14 %. Top-Werte: Nemetschek +5,85 %, IONOS Group +4,91 %, RENK Group +3,64 % Flop-Werte: FUCHS Pref -4,14 %, SILTRONIC AG -3,36 %, Wacker Chemie -2,80 %

Der DAX steht aktuell (13:59:42) bei 25.526,60 PKT und steigt um +1,87 %. Top-Werte: SAP +4,37 %, Zalando +4,30 %, Daimler Truck Holding +2,99 % Flop-Werte: RWE -1,46 %, Hochtief -0,73 %, BASF -0,72 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:31) bei 3.839,57 PKT und steigt um +1,69 %.

Top-Werte: ATOSS Software +9,20 %, Nemetschek +5,85 %, IONOS Group +4,91 %

Flop-Werte: Verbio -4,25 %, SILTRONIC AG -3,36 %, Nordex -1,49 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:40) bei 6.364,72 PKT und steigt um +1,64 %.

Top-Werte: Wolters Kluwer +5,75 %, SAP +4,37 %, Adyen Parts Sociales +4,16 %

Flop-Werte: ENI -4,15 %, TotalEnergies -3,32 %, Anheuser-Busch InBev -2,51 %

Der ATX steht bei 6.444,03 PKT und verliert bisher -0,48 %.

Top-Werte: Wienerberger +2,08 %, DO & CO +1,99 %, Palfinger +1,75 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -4,90 %, OMV -2,24 %, Verbund Akt.(A) -1,52 %

Der SMI steht aktuell (13:59:51) bei 14.457,88 PKT und steigt um +0,93 %.

Top-Werte: Sika +3,19 %, ABB +1,85 %, UBS Group +1,83 %

Flop-Werte: Nestle -1,71 %, Swiss Life Holding -0,46 %, Kuehne + Nagel International -0,34 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 8.449,04 PKT und steigt um +1,13 %.

Top-Werte: Capgemini +5,14 %, Pernod Ricard +2,58 %, SAFRAN +2,42 %

Flop-Werte: TotalEnergies -3,32 %, ENGIE -1,98 %, Stellantis -1,90 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.239,45 PKT und gewinnt bisher +1,47 %.

Top-Werte: Securitas Shs(B) +3,01 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +2,77 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,95 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,05 %, Alfa Laval -0,89 %, Tele2 (B) -0,72 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.330,00 PKT und gewinnt bisher +1,61 %.

Top-Werte: Jumbo +2,07 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,81 %, Viohalco +0,90 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,28 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,10 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,90 %