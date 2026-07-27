JPMORGAN stuft VODAFONE auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen. Dank der Geschäfte in Deutschland, der Türkei und in Griechenland habe der Umsatz des britischen Telekommunikationskonzerns positiv überrascht, schrieb Akhil Dattani in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Anhebung der Jahresziele ans obere Ende der Zielspannen sei derweil bereits erwartet worden./rob/la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:59 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,72 % und einem Kurs von 1,395EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akhil Dattani

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 0,85

Kursziel alt: 0,85

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 0,85 £ , was einem Rückgang von -28,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer