DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Patrizia vor den am 10. August nachbörslich erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte weitgehend ein Spiegel des ersten gewesen sein, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet auf geringer Basis mit einem stabilen Geschäft der Immobiliengesellschaft./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,06 % und einem Kurs von 7,42EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: Patrizia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,50
Kursziel alt: 10,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: Patrizia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,50
Kursziel alt: 10,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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