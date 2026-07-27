DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Nicolas Herms sprach von einem soliden Quartalsbericht, das seinen Erwartungen entsprochen habe. Zudem hob er in der am Montag vorliegenden Studie den robusten Auftragseingang positiv hervor./ckVeröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,83 % und einem Kurs von 83,80EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolas Herms

Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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