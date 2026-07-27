DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Atoss Software nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Nicolas Herms sprach von einem soliden Quartalsbericht, das seinen Erwartungen entsprochen habe. Zudem hob er in der am Montag vorliegenden Studie den robusten Auftragseingang positiv hervor./ck
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,83 % und einem Kurs von 83,80EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nicolas Herms
Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Nicolas Herms
Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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