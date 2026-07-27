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    Besonders beachtet!

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    SAP Aktie weiter im Aufwärtstrend - +5,45 % - 27.07.2026

    Am 27.07.2026 ist die SAP Aktie, bisher, um +5,45 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie weiter im Aufwärtstrend - +5,45 % - 27.07.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    SAP aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.07.2026

    Die SAP Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,45 % auf 148,16 zulegen. Das sind +7,66  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,91 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +8,91 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 148,16. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Obwohl sich die SAP Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -5,27 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um +6,92 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,42 %. Im Jahr 2026 gab es für SAP bisher ein Minus von -32,22 %.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,92 %
    1 Monat +8,42 %
    3 Monate -5,27 %
    1 Jahr -42,97 %
    Stand: 27.07.2026, 14:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die SAP-Kursentwicklung, die Aussicht auf eine stabile Aufwärtsbewegung im 2. Halbjahr, die zweite ARP-Tranche, Insiderkäufe des Vorstands, technische Signale wie eine Marubozu-Kerze und deren Bedeutung für den DAX, sowie Bewertungen und die Rolle der KI-Prognosegenauigkeit für das weitere Aufwärtspotenzial.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 181,67 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 27.07. - DAX stark +1,87 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Neutral'


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der robuste kurzfristige Cloud-Vertragsbestand (Current Cloud Backlog) sei ermutigend, schrieb Toby Ogg am Montag im Nachgang der Quartalszahlen. …

    Cloud-Phantasie und Kaufsignale


    Nach den Quartalszahlen des Walldorfer Softwarekonzerns SAP bleiben zwei Analystenhäuser bei ihren Kaufempfehlungen, sehen die Aktie aber unterschiedlich weit oben. Beide werten den wachsenden Bestand an Cloud-Verträgen als ermutigend, verweisen …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,64 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,22 %. Oracle notiert im Plus, mit +2,37 %. ServiceNow legt um +1,73 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +2,64 %.

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    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    +6,16 %
    +7,54 %
    +9,04 %
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    +19,01 %
    +20,79 %
    +82,51 %
    +932.150,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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