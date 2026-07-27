SAP Aktie weiter im Aufwärtstrend - +5,45 % - 27.07.2026

Die SAP Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,45 % auf 148,16€ zulegen. Das sind +7,66 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,91 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +8,91 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 148,16€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die SAP Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -5,27 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die SAP Aktie damit um +6,92 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,42 %. Im Jahr 2026 gab es für SAP bisher ein Minus von -32,22 %.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,92 % 1 Monat +8,42 % 3 Monate -5,27 % 1 Jahr -42,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 27.07.2026, 14:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die SAP-Kursentwicklung, die Aussicht auf eine stabile Aufwärtsbewegung im 2. Halbjahr, die zweite ARP-Tranche, Insiderkäufe des Vorstands, technische Signale wie eine Marubozu-Kerze und deren Bedeutung für den DAX, sowie Bewertungen und die Rolle der KI-Prognosegenauigkeit für das weitere Aufwärtspotenzial.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 181,67 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der robuste kurzfristige Cloud-Vertragsbestand (Current Cloud Backlog) sei ermutigend, schrieb Toby Ogg am Montag im Nachgang der Quartalszahlen. …

Nach den Quartalszahlen des Walldorfer Softwarekonzerns SAP bleiben zwei Analystenhäuser bei ihren Kaufempfehlungen, sehen die Aktie aber unterschiedlich weit oben. Beide werten den wachsenden Bestand an Cloud-Verträgen als ermutigend, verweisen …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,64 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,22 %. Oracle notiert im Plus, mit +2,37 %. ServiceNow legt um +1,73 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +2,64 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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