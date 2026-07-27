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    Besonders beachtet!

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    Xiaomi Aktie auf Höhenflug - 27.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Xiaomi Aktie bisher um +7,20 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.

    Besonders beachtet! - Xiaomi Aktie auf Höhenflug - 27.07.2026
    Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC

    Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

    Xiaomi Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 27.07.2026

    Die Xiaomi Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +7,20 % auf 3,2000 zulegen. Das sind +0,2150  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Xiaomi Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,22 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,2000, mit einem Plus von +7,20 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der Kurs der Xiaomi Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -6,39 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Xiaomi Aktie damit um +5,21 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,43 %. Im Jahr 2026 gab es für Xiaomi bisher ein Minus von -27,09 %.

    Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,21 %
    1 Monat +30,43 %
    3 Monate -6,39 %
    1 Jahr -48,05 %
    Stand: 27.07.2026, 14:01 Uhr

    Informationen zur Xiaomi Aktie

    Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,23 Mrd. € wert.

    Dieses Börsenmonster macht Xiaomis Aktie wieder heiß


    Die CXMT-Aktie explodiert beim Börsendebüt, Xiaomi ist früh investiert. Dazu kommen neue Elektro-SUVs – und Anleger wittern plötzlich wieder mehr.

    Ist das der Befreiungsschlag?


    Die Xiaomi-Aktie startet mit kräftigen Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Am Montagmorgen klettert das Papier um +7,47% auf 3,22 €. Für Auftrieb sorgen gleich zwei Meldungen: Xiaomi kündigt zwei neue Elektroautos an und profitiert als Investor vom spektakulären Börsendebüt des chinesischen Speicherchipherstellers CXMT. Reicht das für eine nachhaltige Trendwende? Xiaomi bringt zwei neue Familien-SUVs Xiaomi-Chef […] The post Xiaomi-Aktie +7,47%: Ist das der Befreiungsschlag? first appeared on sharedeals.de.

    Nach Absturtz um 65%: Xiaomi-Aktien nun endlich wieder billig


    Der Markt hat die Xiaomi Aktie abgestraft. Wir sehen darin allerdings die Chance die "chinesische Apple" endlich zu einer sehr attraktiven Bewertung ins Depot zu nehmen

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,20 %. Alphabet notiert im Plus, mit +1,19 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +4,50 %.

    Xiaomi Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Xiaomi

    +8,17 %
    +5,21 %
    +30,43 %
    -6,39 %
    -48,05 %
    +133,72 %
    +16,10 %
    +69,06 %
    ISIN:KYG9830T1067WKN:A2JNY1
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