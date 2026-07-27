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    Besonders beachtet!

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    Gerresheimer Aktie klettert deutlich - 27.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Gerresheimer Aktie bisher um +6,69 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.

    Besonders beachtet! - Gerresheimer Aktie klettert deutlich - 27.07.2026
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Gerresheimer ist ein Spezialist für Pharma- und Healthcare-Verpackungen. Kernprodukte sind Glas- und Kunststoffbehälter, Spritzen, Inhalatoren und Medizinverpackungen. Das Unternehmen ist global gut positioniert im stark regulierten Pharmamarkt. Wichtige Wettbewerber: Schott, Stevanato, Berry Global. Stärken: breite Technologieplattform, hohe Qualitäts- und Regulierungskompetenz, enge Kundenbindung zu Pharma- und Biotech-Konzernen.

    Gerresheimer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.07.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Mit einer Performance von +6,69 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Gerresheimer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,38 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 28,08, mit einem Plus von +6,69 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Gerresheimer einen Gewinn von +15,38 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um +0,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Gerresheimer auf -5,04 %.

    Gerresheimer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,48 %
    1 Monat +1,62 %
    3 Monate +15,38 %
    1 Jahr -46,67 %
    Stand: 27.07.2026, 14:01 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursverhalten, Bewertung und fundamentale News: Kurssanzeige in TR und L&S ausgefallen, Volumen als treibender Faktor (Spitze nach 9 Uhr) und mutmaßliche Akkumulation durch Leerverkäufer/Blockkäufe knapp über €26. Diskussion über zu niedrige Bewertung, Einfluss einer Anlegerklage wegen Bilanzfehlern und Governance‑/CEO‑Fragen sowie Hoffnungen auf Centor‑Verkauf (~900 Mio €).

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gerresheimer eingestellt.

    Zur Gerresheimer Diskussion

    Informationen zur Gerresheimer Aktie

    Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 974,03 Mio. € wert.

    UBS stuft GERRESHEIMER AG auf 'Sell'


    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Olivier Calvet passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Spezialverpackungshersteller an dessen …

    Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gerresheimer

    +6,84 %
    +0,48 %
    +1,62 %
    +15,38 %
    -46,67 %
    -75,51 %
    -69,00 %
    -65,28 %
    -36,09 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E
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