Eutelsat Communications Aktie steigt am 27.07.2026 kräftig

Die Eutelsat Communications Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,42 % auf 2,1190€. Damit gewinnt die Aktie +0,1090 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Eutelsat Communications Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,24 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,1190€, mit einem Plus von +5,42 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Eutelsat Communications Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -25,13 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um -3,72 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,73 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Eutelsat Communications einen Anstieg von +23,21 %.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,72 % 1 Monat -4,73 % 3 Monate -25,13 % 1 Jahr -40,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 27.07.2026, 14:02 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um Eutelsat Next mit 528 Satelliten: Ob die aktuellen Umsätze bis zum Marktstart 2028 ausreichen, wie der Ausblick (7.8., 2030–31) die Bewertung beeinflusst und wie der Kurs reagiert. Fokus: FCC-Upper-C-Band-Umverlagerung, rund 504 Mio USD Bonuszahlungen, Konkurrenz durch SpaceX/OneWeb, Kursziele um 3,60€; Risiken vs Videogeschäft; regionale Impulse (Taiwan/USA).

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,50 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Regulatory News: Eutelsat (ISIN: FR0010221234 – Euronext Paris / London Stock Exchange: ETL) welcomes the order of U.S. Federal Communications Commission (FCC), establishing the regulatory framework for the transition of Upper C-band spectrum in the …

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Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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