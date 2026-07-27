Deutsche Rohstoff Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 27.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Rohstoff Aktie. Sie fällt um -5,11 % auf 79,80€. Der Kursrückgang der Deutsche Rohstoff Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,97 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,11 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Deutsche Rohstoff abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -12,83 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um +5,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutsche Rohstoff auf +66,84 %.

Deutsche Rohstoff Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,84 % 1 Monat +0,62 % 3 Monate -12,83 % 1 Jahr +104,01 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Rohstoff Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 27.07.2026, 14:02 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung und Kursentwicklung der Deutsche Rohstoff AG. Kernpunkte: ALM-Beteiligung scheint derzeit weniger wert als eine 150-Mio.-Marke; Debatten zu Verschuldung, Tilgung, mögliches Almonty-Verschieben/Verkauf und Auswirkungen auf EPS; Ölpreis-Dynamik mit Forward Curve 2030 über 65 USD; Refining-Kapazitätsdiskussionen; Diversifikation vs. Öl/Gas; Einfluss von WACC/CAPM auf die Bewertungsmodelle.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Rohstoff eingestellt.

Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 399,43 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BP, Equinor und Co.

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,72 %. Equinor notiert im Minus, mit -4,44 %. ENI notiert im Minus, mit -3,97 %. Shell verliert -2,13 % TotalEnergies notiert im Minus, mit -3,14 %.

Deutsche Rohstoff Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Rohstoff Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Rohstoff Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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