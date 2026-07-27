🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Rohstoff AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Rohstoff

    Besonders beachtet!

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Rohstoff Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 27.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Deutsche Rohstoff Aktie bisher Verluste von -5,11 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Rohstoff Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Rohstoff Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 27.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

    Deutsche Rohstoff aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 27.07.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Rohstoff Aktie. Sie fällt um -5,11 % auf 79,80. Der Kursrückgang der Deutsche Rohstoff Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,97 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,11 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Deutsche Rohstoff abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -12,83 % verkraften.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um +5,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutsche Rohstoff auf +66,84 %.

    Deutsche Rohstoff Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,84 %
    1 Monat +0,62 %
    3 Monate -12,83 %
    1 Jahr +104,01 %
    Stand: 27.07.2026, 14:02 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Rohstoff Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung und Kursentwicklung der Deutsche Rohstoff AG. Kernpunkte: ALM-Beteiligung scheint derzeit weniger wert als eine 150-Mio.-Marke; Debatten zu Verschuldung, Tilgung, mögliches Almonty-Verschieben/Verkauf und Auswirkungen auf EPS; Ölpreis-Dynamik mit Forward Curve 2030 über 65 USD; Refining-Kapazitätsdiskussionen; Diversifikation vs. Öl/Gas; Einfluss von WACC/CAPM auf die Bewertungsmodelle.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Rohstoff eingestellt.

    Zur Deutsche Rohstoff Diskussion

    Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

    Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 399,43 Mio. € wert.

    Lang & Schwarz, MiniMax Group & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BP, Equinor und Co.

    BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,72 %. Equinor notiert im Minus, mit -4,44 %. ENI notiert im Minus, mit -3,97 %. Shell verliert -2,13 % TotalEnergies notiert im Minus, mit -3,14 %.

    Deutsche Rohstoff Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Rohstoff Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Rohstoff Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Rohstoff

    -4,76 %
    +5,84 %
    +0,62 %
    -12,83 %
    +104,01 %
    +205,82 %
    +430,94 %
    +415,11 %
    +853,23 %
    ISIN:DE000A0XYG76WKN:A0XYG7
    Deutsche Rohstoff direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Deutsche Rohstoff Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 27.07.2026 Am heutigen Handelstag muss die Deutsche Rohstoff Aktie bisher Verluste von -5,11 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Rohstoff Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     