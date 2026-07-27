Lang & Schwarz Aktie heute im Minus (17,600€) - 27.07.2026

Die Lang & Schwarz Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,22 % auf 17,600€. Damit verliert die Aktie -0,400 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,27 %, geht es heute bei der Lang & Schwarz Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Lang & Schwarz, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -34,95 % Verlust nach sich zog.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lang & Schwarz Aktie damit um +7,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,76 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Lang & Schwarz auf -18,24 %.

Lang & Schwarz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,08 % 1 Monat -33,76 % 3 Monate -34,95 % 1 Jahr -19,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lang & Schwarz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 27.07.2026, 14:04 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale bzw. technische Aspekte rund um Lang & Schwarz. Im Fokus stehen die Wahrscheinlichkeit einer Gewinnwarnung bzw. Prognoseänderungen, EPS-Schätzungen für H2 2026, potenzielle Dividendenausschüttungen oder -kürzungen, mögliche Aktienrückkäufe sowie das geplante Handelsmodell. Zudem wird die Transparenz der Vorstandskommunikation und HV-Entscheidungen diskutiert, da sie Kurs und Investorensentiment beeinflussen könnten.

Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 166,11 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Lang & Schwarz

Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,20 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,54 %. Euronext notiert im Plus, mit +1,69 %.

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Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lang & Schwarz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.