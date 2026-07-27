Advanced Micro Devices Aktie heute im Plus - 27.07.2026

Die Advanced Micro Devices Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,11 % auf 469,00€. Damit gewinnt die Aktie +9,70 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Advanced Micro Devices Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 469,00€, mit einem Plus von +2,11 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Advanced Micro Devices einen Gewinn von +56,92 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +7,61 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,76 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Advanced Micro Devices einen Anstieg von +155,08 %.

Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,61 % 1 Monat +2,76 % 3 Monate +56,92 % 1 Jahr +227,88 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Stand: 27.07.2026, 14:04 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 764,51 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, NVIDIA und Co.

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,51 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,54 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,85 %. Broadcom legt um +2,17 % zu

Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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