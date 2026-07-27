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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie legt zu - 27.07.2026

    Am 27.07.2026 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um +1,82 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie legt zu - 27.07.2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Infineon Technologies Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,82 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Infineon Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,41 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 64,84, mit einem Plus von +1,82 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Infineon Technologies Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,61 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Infineon Technologies einen Anstieg von +74,90 %.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,24 %
    1 Monat -15,61 %
    3 Monate +22,09 %
    1 Jahr +86,94 %
    Stand: 27.07.2026, 14:05 Uhr

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 84,52 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,11 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +3,27 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +1,06 %. ON Semiconductor legt um +2,06 % zu NIO notiert im Plus, mit +1,91 %.

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    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    +1,40 %
    +3,24 %
    -15,61 %
    +22,09 %
    +86,94 %
    +78,52 %
    +104,97 %
    +343,42 %
    -8,33 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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