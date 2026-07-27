UBS stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 46,50 auf 48,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke Gewinnwachstum werde nach wie vor nicht ausreichend gewürdigt, schrieb Amit Jagadeesh in einer Analyse vom Freitag. Die Zahlen des Online-Brokers für das zweite Quartal seien besser als erwartet gewesen. Der Experte sieht eine überzeugende Kombination aus prozentual zweistelligem Umsatzwachstum, steigenden Margen und attraktiver Bewertung./rob/ajx/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 11:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,49 % und einem Kurs von 37,92EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Amit Jagadeesh

Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48,00

Kursziel alt: 46,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

