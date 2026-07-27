BERENBERG stuft VODAFONE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Pence belassen. Die afrikanische Tochter Vodacom und Vodafone Deutschland hätten mit den Service-Umsätzen die Erwartungen überboten, schrieb Paul Sidney in einer ersten Einschätzung am Montag. Vor allem das gute Abschneiden der Briten auf dem deutschen Markt sollte den Kurs der Vodafone-Aktie antreiben./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,72 % und einem Kurs von 1,395EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Paul Sidney

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1,23

Kursziel alt: 1,23

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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