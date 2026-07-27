Micron Technology Aktie steigt - 27.07.2026

Die Micron Technology Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,01 % auf 827,00€ zulegen. Das sind +16,30 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Micron Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,78 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 827,00€, mit einem Plus von +2,01 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Micron Technology Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +11,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,79 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Micron Technology +235,48 % gewonnen.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,65 % 1 Monat -15,79 % 3 Monate +95,50 % 1 Jahr +779,51 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Stand: 27.07.2026, 14:05 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 931,64 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,48 %. Western Digital notiert im Plus, mit +3,00 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +4,14 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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