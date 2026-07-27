Rheinmetall Aktie heute im Plus - 27.07.2026

Mit einer Performance von +2,48 % konnte die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +1,43 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.059,60€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Rheinmetall konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -22,34 % nicht vollständig ausgleichen.

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Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um +8,39 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,97 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Rheinmetall -33,42 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,39 % 1 Monat +8,97 % 3 Monate -22,34 % 1 Jahr -40,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 27.07.2026, 14:06 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Kursentwicklung, Bewertung und Impulse zur Rheinmetall-Aktie. Neue Aufträge an die Bundeswehr (Elefant-Transporte) und der Ausblick auf Q2-Zahlen treiben die Stimmung; Sanktionen werden teils als positives Signal gesehen. Die hohe Auftragslage muss Umsatzspiegel widerspiegeln, sonst droht Enttäuschung. Charttechnisch fokussiert der Trendkanal; US-Defense-Vergleiche beeinflussen die Bewertung.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,55 Mrd. € wert.

Die Bundeswehr erweitert ihren Auftrag an Rheinmetall und bestellt 56 weitere Schwerlasttransporter. Die Auslieferung ist für 2026 und 2027 geplant.

Nach den jüngsten Erholungsmanövern und der Schließung der Kurslücke von Ende Juni könnte sich die Rheinmetall-Aktie wieder gen Süden orientieren. Bereits in meiner vorherigen Analyse blieb der übergeordnete Abwärtstrend trotz der Erholung vom damaligen Verlaufstief intakt. Der jüngste Anstieg ändert daran bislang wenig und Kurse unterhalb von 1.000 € bleiben möglich. Die laufende Erholung ist […] The post Rheinmetall-Aktie: Bald wieder unter 1.000 €? first appeared on sharedeals.de.

Über Jahrzehnte waren Rohstoffe im wahrsten Sinne des Wortes Commodities – austauschbare Güter, die man möglichst preiswert einkauft. Doch seit einigen Jahren wird Versorgungssicherheit von einem Thema für Einkäufer zum alles entscheidenden Faktor …

So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,61 %. Thales notiert im Plus, mit +1,95 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,44 %. Lockheed Martin verliert -0,98 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,40 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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