TeamViewer - Aktie zieht deutlich an - 27.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von TeamViewer. Mit einer Performance von +3,73 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,40 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +3,40 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 5,8400€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von TeamViewer einen Gewinn von +19,75 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,57 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von TeamViewer einen Rückgang von -5,00 %.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,06 % 1 Monat +17,57 % 3 Monate +19,75 % 1 Jahr -39,81 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 27.07.2026, 14:07 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell primär um die Bewertung und Kursentwicklung von TeamViewer. Der Kurs liegt grob bei 5–6 EUR; das KGV wird je nach Maßstab (basis EPS, adjustiertes EPS, KI‑Zahlen) bei ca. 5–7 gesehen. Befürworter hoffen auf Aufwärtsreaktion bei besseren Q2/Q3‑Zahlen, Skeptiker nennen Softwarekrise, Umsatzwachstumsschwäche und EV-/Fremdkapitalabbau. Daneben wird die Strategie unter Steil und das Wachstumspotenzial diskutiert.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,30 %.

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Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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