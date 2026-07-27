Toyota steigt bei Daimler und Volvo ein – das steckt hinter dem Milliardenziel

Toyota baut seine Zusammenarbeit mit Daimler Truck und der Volvo Group aus. Wie die Unternehmen mitteilten, hat der japanische Autobauer eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet, um als gleichberechtigter Gesellschafter bei dem Brennstoffzellen-Joint-Venture Cellcentric einzusteigen. Nach Abschluss der Transaktion wird jeder der drei Partner ein Drittel der Anteile halten. Der Vollzug steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird für Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Einstieg will das Trio die Marktposition von cellcentric als Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellensystemen für schwere Nutzfahrzeuge ausbauen. Nach Angaben der Unternehmen soll die Zusammenarbeit dazu beitragen, den technologischen Vorsprung, die industrielle Skalierung und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken.

Darüber hinaus wollen Toyota, Daimler Truck und Volvo gemeinsam mit Industrieverbänden und Partnern entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette den Ausbau der Wasserstoffversorgung und der Infrastruktur beschleunigen. Ziel ist der Aufbau eines leistungsfähigen Wasserstoff-Ökosystems.

Cellcentric bleibt unabhängig

Nach Angaben der Unternehmen wird Cellcentric auch nach dem Einstieg von Toyota als eigenständiges Unternehmen weitergeführt. Das Unternehmen soll weiterhin Kunden aus dem schweren Straßen- und Offroad-Verkehr sowie weiteren Bereichen wie Reisebussen, stationärer Energieerzeugung, Schienenfahrzeugen und schweren Arbeitsmaschinen beliefern.

In ihren übrigen Geschäftsbereichen bleiben Toyota, Daimler Truck und die Volvo Group dagegen weiterhin Wettbewerber.

Cellcentric wurde 2021 von Daimler Truck und der Volvo Group gegründet und beschäftigt nach Unternehmensangaben mehr als 560 Mitarbeiter. Das Unternehmen verfügt über rund 700 Patente im Bereich der Brennstoffzellentechnologie. Laut Volvo soll die Transaktion keine wesentlichen Auswirkungen auf die Ertrags- oder Finanzlage des Konzerns haben.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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