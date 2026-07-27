BERENBERG stuft Airbus auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Airbus nach einem Besuch der Branchenmesse Farnborough Airshow auf "Hold" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Die Nachfrage sowohl in der zivilen Luftfahrt als auch im Segment Rüstung sei groß, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahl der bestellten Flugzeuge sei höher gewesen als 2024. Bei großen Flugzeugmodellen habe der US-Konkurrent Boeing aber etwas besser abgeschnitten. Bei Airbus bessere sich die Lage in puncto Lieferketten./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 209,2EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 205
Kursziel alt: 205
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 205
Kursziel alt: 205
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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