BERENBERG stuft Airbus auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Airbus nach einem Besuch der Branchenmesse Farnborough Airshow auf "Hold" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Die Nachfrage sowohl in der zivilen Luftfahrt als auch im Segment Rüstung sei groß, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahl der bestellten Flugzeuge sei höher gewesen als 2024. Bei großen Flugzeugmodellen habe der US-Konkurrent Boeing aber etwas besser abgeschnitten. Bei Airbus bessere sich die Lage in puncto Lieferketten./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 209,2EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 205

Kursziel alt: 205

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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