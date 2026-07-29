Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: Meta, Microsoft, Qualcomm, Biogen, Airbus, Porsche und L' Oréal
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
06:30 Uhr, Niederlande: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen
06:45 Uhr, Deutschland: Krones, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall)
06:45 Uhr, Schweiz: UBS, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Analystencall, 10.30 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Porsche AG, Halbjahreszahlen (8.00 Analystencall)
07:00 Uhr, Schweden: Electrolux, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Q2-Umsatz
07:30 Uhr, Frankreich: Danone, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Q2-Umsatz
08:00 Uhr, Frankreich: Hermes, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Sage Group, Q3-Umsatz
08:00 Uhr, Irland: Kerry Group, Halbjahreszahlen
09:00 Uhr, Spanien: CaixaBank, Halbjahreszahlen
12:30 Uhr, USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Biogen Inc., Q2-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen
13:00 Uhr, USA: General Dynamics, Q2-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen
17:45 Uhr, Frankreich: Vinci, Halbjahreszahlen
17:45 Uhr, Frankreich: Kleppiere, Halbjahreszahlen
17:45 Uhr, Italien: Pirelli, Halbjahreszahlen
17:45 Uhr, Niederlande: Airbus, Halbjahreszahlen (18.30 Conference Call)
18:00 Uhr, Frankreich: L' Oréal, Halbjahreszahlen
22:00 Uhr, USA: Microsoft, Q4-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Align Technology, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Qualcomm, Q3-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Meta, Q2-Zahlen
22:30 Uhr, Großbritannien: ARM Holding, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
Deutschland: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
08:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 6/26 (endgültig)
08:00 Uhr, Deutschland: Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts (endgültige Ergebnisse), Jahr 2025
08:00 Uhr, Deutschland: Außenhandelspreise 6/26
11:00 Uhr, Belgien: BIP Q2/26 (vorab)
16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche9
18:00 Uhr, Russland: Arbeitslosenquote 6/26
20:00 Uhr, USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Kevin Warsh)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 27.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 EUR EcoFin-Treffen 10:00 DEU IFO – Business Climate 10:00 DEU ifo - aktuelle Beurteilung 10:00 DEU ifo - Geschäftsaussichten 14:30 USA Durable Goods Orders 14:30 USA Nondefense Capital Goods Orders ex Aircraft 14:30 USA Durable Goods Orders ex Defense 14:30 USA Durable Goods Orders ex Transportation
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|19:50
|Webinar
|WH SelfInvest: Fed-Livestream mit Livetrading Wall Street
|30.07. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|30.07. 15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|30.07. 15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
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