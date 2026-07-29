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    Ihre wichtigsten Termine

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    Heute im Fokus: Meta, Microsoft, Qualcomm, Biogen, Airbus, Porsche und L' Oréal

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Heute im Fokus: Meta, Microsoft, Qualcomm, Biogen, Airbus, Porsche und L' Oréal
    Foto: Andrej Sokolow/dpa

    Untermehmenstermine

    06:30 Uhr, Niederlande: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen
    06:45 Uhr, Deutschland: Krones, Q2-Zahlen (13.00 Analystencall)
    06:45 Uhr, Schweiz: UBS, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Analystencall, 10.30 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Porsche AG, Halbjahreszahlen (8.00 Analystencall) 
    07:00 Uhr, Schweden: Electrolux, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Q2-Umsatz
    07:30 Uhr, Frankreich: Danone, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Q2-Umsatz
    08:00 Uhr, Frankreich: Hermes, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Sage Group, Q3-Umsatz
    08:00 Uhr, Irland: Kerry Group, Halbjahreszahlen
    09:00 Uhr, Spanien: CaixaBank, Halbjahreszahlen
    12:30 Uhr, USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: Biogen Inc., Q2-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: General Dynamics, Q2-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen
    17:45 Uhr, Frankreich: Vinci, Halbjahreszahlen
    17:45 Uhr, Frankreich: Kleppiere, Halbjahreszahlen
    17:45 Uhr, Italien: Pirelli, Halbjahreszahlen
    17:45 Uhr, Niederlande: Airbus, Halbjahreszahlen (18.30 Conference Call) 
    18:00 Uhr, Frankreich: L' Oréal, Halbjahreszahlen
    22:00 Uhr, USA: Microsoft, Q4-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Align Technology, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Qualcomm, Q3-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Meta, Q2-Zahlen
    22:30 Uhr, Großbritannien: ARM Holding, Q1-Zahlen

    Konjunkturdaten

    Deutschland: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
    08:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 6/26 (endgültig)
    08:00 Uhr, Deutschland: Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts (endgültige Ergebnisse), Jahr 2025
    08:00 Uhr, Deutschland: Außenhandelspreise 6/26
    11:00 Uhr, Belgien: BIP Q2/26 (vorab)
    16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche9
    18:00 Uhr, Russland: Arbeitslosenquote 6/26
    20:00 Uhr, USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Pk mit Fed-Chef Kevin Warsh)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 27.07.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00Euro ZoneEUREcoFin-Treffen
    10:00DeutschlandDEUIFO – Business Climate
    10:00DeutschlandDEUifo - aktuelle Beurteilung
    10:00DeutschlandDEUifo - Geschäftsaussichten
    14:30USAUSADurable Goods Orders
    14:30USAUSANondefense Capital Goods Orders ex Aircraft
    14:30USAUSADurable Goods Orders ex Defense
    14:30USAUSADurable Goods Orders ex Transportation
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    19:50 WebinarWH SelfInvest: Fed-Livestream mit Livetrading Wall Street
    30.07. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    30.07. 15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    30.07. 15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    alle Webinare anzeigen »

     

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