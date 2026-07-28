SpaceX-Aktie trotz Absturz fair bewertet?

Ausgehend von diesem Kurs notiert die Aktie inzwischen 14,8 Prozent unter dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar, 28,5 Prozent unter dem Schlusskurs des ersten Handelstags von 161 US-Dollar und 49 Prozent unter dem Allzeithoch von 225,64 US-Dollar.

Die SpaceX-Aktie hat seit ihrem Börsengang deutlich an Wert verloren. Dennoch sehen Analysten der Großbank HSBC derzeit kein weiteres Aufwärtspotenzial. Die Investmentbank hat die Bewertung des Raumfahrtkonzerns mit einem "Hold"-Rating aufgenommen und ein Kursziel von 115 US-Dollar ausgegeben. Damit entspricht das Kursziel in etwa dem aktuellen Handelsniveau.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

HSBC vergibt sogar Musk-Prämie

Statt klassischer Bewertungsmodell berücksichtigt HSBC einen zweifachen Innovationsaufschlag, der auf Elon Musks außergewöhnlicher Fähigkeit basiert, disruptive Technologien erfolgreich zu kommerzialisieren und ganze Industrien nachhaltig zu verändern.

„Bei der Bewertung eines Unternehmens wenden Analysten mitunter einen Abschlag an – etwa aufgrund von Holdingstrukturen, Dyssynergien oder Risiken. Wir halten es jedoch auch für gerechtfertigt, einen Bewertungsaufschlag anzusetzen, insbesondere wenn ein starker Gründer nachweislich ganze Branchen transformiert hat, darunter die Automobil- und die Raumfahrtindustrie“, schreiben die HSBC-Analysten in einer Mitteilung an Investoren.

Um die Höhe dieser Innovationsprämie zu bestimmen, orientierte sich HSBC an der Entwicklung der Tesla-Aktie während der ersten zehn Jahre nach dem Börsengang.

Wachstum bereits im Aktienkurs berücksichtigt

Trotz des Bewertungsaufschlags kommt HSBC zu dem Schluss, dass der Markt bereits einen Großteil der langfristigen Wachstumschancen eingepreist hat. Dazu zählen insbesondere die Expansion des Satelliteninternet-Geschäfts Starlink, steigende Startkapazitäten sowie die Entwicklung der KI-Aktivitäten des Unternehmens.

Optimistisches Szenario sieht erhebliches Potenzial

HSBC entwirft neben der Basisschätzung auch ein sogenanntes "Blue Sky"-Szenario. Unter besonders optimistischen Annahmen könnte der faire Wert der Aktie auf 293 US-Dollar steigen.

Voraussetzung dafür wären allerdings mehrere positive Entwicklungen. Darunter, dass Starship ab 2027 erfolgreich kommerziell eingesetzt wird, sich die Startkapazitäten gegenüber dem Basisszenario verdoppeln, Starlink einen größeren adressierbaren Markt mit höheren Erlösen je Kunde erschließt und die KI-Aktivitäten des Unternehmens mit höheren Bewertungsmultiplikatoren bewertet werden. Bis dahin hält HSBC die SpaceX-Aktie jedoch für fair bewertet.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar