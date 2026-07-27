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    Eightco Holdings (NASDAQ

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    ORBS) gibt seine Beteiligung an der Finanzierungsrunde der World Foundation in Höhe von 52,5 Mio. US-Dollar bekannt, während der Schwerpunkt von World vom Aufbau des Netzwerks auf die Skalierung des Nutzens verlagert wird

    Eightco Holdings (NASDAQ - ORBS) gibt seine Beteiligung an der Finanzierungsrunde der World Foundation in Höhe von 52,5 Mio. US-Dollar bekannt, während der Schwerpunkt von World vom Aufbau des Netzwerks auf die Skalierung des Nutzens verlagert wird
    Foto: adobe.stock.com

    Zusammensetzung des Vermögensbestands von Eightco zum 26. Juli 2026: 90 Mio. US-Dollar an OpenAI-Anteilen (indirekt), 18 Mio. US-Dollar an Beast-Industries-Anteilen, 16.278 ETH, ein Bestand von fast 302 Millionen WLD sowie 142 Mio. US-Dollar an Barmitteln und Äquivalenten – insgesamt rund 391 Mio. US-Dollar

    OpenAI gab kürzlich bekannt, dass es ein vertrauliches S-1-Formular eingereicht hat und damit den Weg für einen möglichen künftigen Börsengang ebnet.

    Eightco bietet eine indirekte Beteiligung an einigen der innovativsten nicht börsennotierten Unternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries

    EASTON, Pennsylvania, 27. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) („Eightco" oder das „Unternehmen") gab heute aktualisierte Informationen zu seinen Gesamtbeständen bekannt und hob dabei seine Position im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie seine strategischen Investitionen in führende nicht börsennotierte Technologieunternehmen hervor.

    ORBS Holdings & Key Metrics

    Am 24. Juli 2026 gab die World Foundation eine Finanzierungsrunde in Höhe von 52,5 Mio. US-Dollar bekannt, die von Pantera Capital angeführt wurde und an der sich unter anderem Bain Capital Crypto, Eightco, Selini Capital, Susquehanna Crypto sowie weitere Investoren beteiligten. Die World Foundation feierte zudem ihr dreijähriges Jubiläum seit der Inbetriebnahme: Mehr als 39 Millionen Nutzer haben sich dem World Network angeschlossen, wobei mehr als 18 Millionen Menschen durch einen Orb verifiziert wurden. Das Netzwerk hat seit seinem Start mehr als 475 Millionen World-ID-Nachweise verarbeitet.

    Stand 26. Juli 2026, 19:30 Uhr ET, umfassen die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar (indirekt über SPVs) in OpenAI, eine Investition in Höhe von 18 Millionen US-Dollar in Beast Industries, eine Investition in Höhe von 1 Million US-Dollar in Mythical Games, 301.971.219 Worldcoin (WLD) zu je 0,36 US-Dollar pro WLD (laut Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) sowie insgesamt rund 142 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Stablecoins, was einem Gesamtvermögen von etwa 391 Millionen US-Dollar entspricht.

    „Es ist offensichtlich, dass die Welt sich einer sehr leistungsfähigen KI nähert", sagte Sam Altman kürzlich. „Uns liegen die Menschen mehr am Herzen als die KI. Und wir sind so fest darauf programmiert, uns um Menschen zu kümmern, dass ich keine Angst vor der Zukunft habe, solange wir das erkennen können. World ID ist unser Beitrag dazu, und es war beeindruckend, die Fortschritte im letzten Jahr zu beobachten, als die Menschen dies angenommen und herausgefunden haben, wie sie es in eine neue Welt integrieren können."

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    Eightco Holdings (NASDAQ ORBS) gibt seine Beteiligung an der Finanzierungsrunde der World Foundation in Höhe von 52,5 Mio. US-Dollar bekannt, während der Schwerpunkt von World vom Aufbau des Netzwerks auf die Skalierung des Nutzens verlagert wird Zusammensetzung des Vermögensbestands von Eightco zum 26. Juli 2026: 90 Mio. US-Dollar an OpenAI-Anteilen (indirekt), 18 Mio. US-Dollar an Beast-Industries-Anteilen, 16.278 ETH, ein Bestand von fast 302 Millionen WLD sowie 142 Mio. US-Dollar an …
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