VW-Tochter Porsche baut weitere 5.000 Stellen ab
- Porsche streicht in Stuttgart 5.000 Stellen
- Beschäftigungssicherung verlängert bis Ende 2035
- Unternehmen und Betriebsrat kündigten Einigung an
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche baut in der Region Stuttgart weitere 5.000 Stellen ab. Die Beschäftigungssicherung wird im Gegenzug bis Ende 2035 verlängert, wie Unternehmen und Gesamtbetriebsrat mitteilten./jwe/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 71,24 auf Tradegate (27. Juli 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,70 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +12,26 %/+83,83 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Porsche Holding SE - PAH003 - DE000PAH0038
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Da wir uns in einem Forum zum Meinungsaustausch bzgl. Aktien befinden, kennzeichne ich meine Aussagen nicht immer als Meinung, das sich das m.E. von selbst versteht.
https://www.porsche-se.com/investor-relations
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Und noch ein Punkt: Wenn dein Name Programm ist, solltest du eigentlich wissen, dass man keine 100.000 € Jahresgehalt braucht, um ein ganz normales Leben zu führen. Ein solches Einkommen liegt deutlich über dem Durchschnitt. Die meisten Menschen in Deutschland verdienen erheblich weniger und kommen trotzdem über die Runden – auch wenn die steigenden Lebenshaltungskosten vieles schwieriger machen.
Bei VW geht es am Ende darum, die Kostenstruktur an den verschärften Wettbewerb anzupassen. Ob das Management die richtigen Entscheidungen trifft, kann man diskutieren. Aber den gesamten Effekt nur auf die Gehälter der Mitarbeitenden zu reduzieren, greift deutlich zu kurz.