VW-Tochter Porsche baut weitere 5.000 Stellen ab

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 71,24 auf Tradegate (27. Juli 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche baut in der Region Stuttgart weitere 5.000 Stellen ab. Die Beschäftigungssicherung wird im Gegenzug bis Ende 2035 verlängert, wie Unternehmen und Gesamtbetriebsrat mitteilten./jwe/DP/men

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,70 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +12,26 %/+83,83 % bedeutet.



