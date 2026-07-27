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    VW-Tochter Porsche baut weitere 5.000 Stellen ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Porsche streicht in Stuttgart 5.000 Stellen
    • Beschäftigungssicherung verlängert bis Ende 2035
    • Unternehmen und Betriebsrat kündigten Einigung an
    VW-Tochter Porsche baut weitere 5.000 Stellen ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche baut in der Region Stuttgart weitere 5.000 Stellen ab. Die Beschäftigungssicherung wird im Gegenzug bis Ende 2035 verlängert, wie Unternehmen und Gesamtbetriebsrat mitteilten./jwe/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 71,24 auf Tradegate (27. Juli 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,70 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +12,26 %/+83,83 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentaldaten der Porsche Holding SE: Diskussion, ob Aktie langfristig liegen bleiben oder aktiv nach Hochs/ Tiefs gehandelt werden sollte; Langfrist‑Chart/EMA200 und Dividende versus historischen Kursverlusten; Zweifel an Rückkehr zu ehem. Kursen (~100 €) und ob 27 € Kaufkurs ist; Bedenken wegen Verbrenner‑Position, notwendiger strategischer Neuausrichtung; Klärung Stimmrechts‑ vs. Anteilsbesitz (53,3 %) und Buchwertfragen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Porsche Holding SE eingestellt.

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